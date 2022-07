Sommerlich: Neue Familienfotos der niederländischen Royals!

Was für eine schöne Familie! Seit 2002 sind König Willem-Alexander (55) und seine Frau Königin Máxima (51) glücklich miteinander verheiratet. Ihre Ehe krönten die beiden mit drei gemeinsamen Töchtern. Prinzessin Catharina-Amalia (18), Prinzessin Alexia Laurentien (17) und Prinzessin Ariane (15) sind der ganze Stolz des niederländischen Königspaares. Mit neuen strahlenden Aufnahmen der Family läutete der Palast jetzt den Sommer ein!

Die fünfköpfige Familie kam für ein Fotoshooting zusammen und bezauberte in farbenfrohen Outfits. Beispielsweise glänzt die älteste der drei Töchter in einem langen Kleid mit buntem Blumenmuster. Schwester Alexia sieht in ihrem hellgrünen Jumpsuit fantastisch aus – und auch Nesthäkchen Ariane beweist ganz in Weiß ihr modisches Händchen. Mama Máxima macht in einem langen Dress mit hell- und dunkelgrünen Details eine tolle Figur. Familienoberhaupt Willem-Alexander wirkt zwischen seinen Liebsten mächtig stolz.

Mit ihren Familienaufnahmen begeistern die niederländischen Royals ihre Anhänger Jahr für Jahr. Die Schnappschüsse sind nämlich eher eine Rarität, vor allem weil Tochter Alexia in Wales zur Schule geht und somit nur selten in ihrer Heimat zu Besuch ist. Im August vergangenen Jahres hatte die 17-Jährige ihren ersten Tag am College.

Instagram / koninklijkhuis Ariane, Alexia, Königin Máxima, König Willem-Alexander und Catharina-Amalia der Niederlande

Getty Images Die niederländischen Royals im Juli 2022

RVD – Z.M. de Koning Prinzessin Alexia der Niederlande an ihrem ersten Schultag im UWC Atlantic College

