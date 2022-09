Zuckersüß: Adeles Sohn Angelo ist großer Billie-Eilish-Fan

Adele Adkins (34) gewährt ihren Fans ungewöhnlich private Einblicke in ihr Leben. Im Oktober 2012 war der erste Sohn der Sängerin zur Welt gekommen, für den sie sich das Sorgerecht mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (48) teilt. Den kleinen Mann hält die gebürtige Britin allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun machte die stolze Mama eine Ausnahme: In einem Interview erzählte Adele einige zuckersüße Anekdoten über Angelo (9).

Im Gespräch mit Elle schwelgte die 34-Jährige nun in Erinnerungen und erzählte die ein oder andere Geschichte aus dem Zusammenleben mit dem Neunjährigen. So berichtete die Sängerin beispielsweise, dass sie sich im Januar 2021 einen Bandscheibenvorfall zugezogen habe, weil Angelo sie damals erschreckt habe. Zudem verriet die "Easy On Me"-Interpretin, dass ihr Sohn ein riesiger Billie Eilish-Fan sei. Um ihrem Nachwuchs eine Freude zu machen, sei sie von einer Hochzeit in New York sogar extra zurück nach Hause geflogen, um Angelo zu einem Konzert der "Bad Guy"-Sängerin mitzunehmen. "Er geht nach der Schule in [sein Zimmer] und liest alle Texte, und dann will er sie mit mir besprechen", schilderte sie.

Für Angelo schrieb die Grammy Awards-Preisträgerin sogar einen eigenen Song namens "My Little Love", der es auf ihr letztes Album schaffte. In einem früheren Interview scherzte Adele allerdings, dass Angelo das Lied in seiner Jugend sicherlich hassen werde. In der Ballade spielt sie unter anderem private Gespräche mit ihrem Sohnemann ab.

