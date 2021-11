Auch Adeles (33) Sohn wird wohl zu hören sein! Schon bald veröffentlicht die britische Sängerin endlich wieder neue Musik. Ihr Album namens "30" thematisiert vor allem die Scheidung von Simon Konecki (47), mit dem sie den neunjährigen Sohn Angelo hat. In einem früheren Interview betonte sie bereits, wie schwer es sei, ihrem Kind die Trennung zu erklären. Und von diesen Mutter-Sohn-Gesprächen wird es auch Ausschnitte in Adeles Album geben!

Laut der MailOnline wird es einen Song geben, in dem die 33-Jährige mit ihrem Sohn spricht. "Sag mir, dass du mich liebst", soll Adele zu Angelo sagen, woraufhin der Kleine wohl entgegnet: "Ich liebe dich zu einer Million Prozent – und ich glaube, du magst mich auch." In einem anderen Track soll sie ihrem Kind noch ein Mal mehr verdeutlichen, wie viel Angelo ihr bedeutet: "Du weißt, dass Mami niemanden so sehr liebt wie dich. Mami macht gerade sehr viel durch. Ich bin verwirrt und weiß nicht, was ich tue", erklärt Adele ihrem Kind und bezieht sich damit offenbar auf die Scheidung.

Gegenüber Vogue offenbarte die "Easy On Me"-Interpretin, sie hoffe, dass Angelo mithilfe ihrer Musik das Liebes-Aus besser nachvollziehen werde. Dabei sollen Adele und ihr Ex Simon laut Medienberichten beschlossen haben: Sie wird nicht über ihn singen – und das zum Wohl ihres Kindes. Ganz offensichtlich haben sich diese Pläne aber wieder geändert.

ActionPress Simon Konecki und Adele

Getty Images Adele bei den Grammys in L.A. im Februar 2017

Getty Images Sängerin Adele singt in einer TV-Show

