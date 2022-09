Chris Broy stellt klar: Er sieht Sohnemann George regelmäßig

Chris Broy (33) schafft Klarheit! Der Realitystar und Evanthia Benetatou (30) wurden im Juni 2021 Eltern. Doch als ihr Sohn George das Licht der Welt erblickte, waren die einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer kein Paar mehr. Oft wurde darüber spekuliert, ob der Influencer seinen Sohn häufig sieht, da er bei seiner Mutter aufwächst. Chris räumt diese Vermutungen nun aus der Welt und stellt klar, dass er seinen Sohn George regelmäßig zu Gesicht bekommt.

In seiner Instagram-Story beantwortete der Papa seinen Fans einige Fragen. So wollte einer seiner Follower wissen, ob er George denn oft sehe. "Wer sagt denn, dass ich ihn nicht regelmäßig sehe?", schoss Chris mit einer Gegenfrage zurück, antwortete dann aber: "Wenn er nicht im Urlaub ist, sehe ich ihn regelmäßig.". Auch ein Video vom Vortag beweist das: Der kurze Clip zeigte den 33-Jährigen mit George in einem Zoo, wobei der Kleine ganz aufgeregt durch ein Fensterglas die Tiere im Gehege beobachtete.

Um bei seinem Sohn sein zu können, müsse Chris eine einstündige Fahrt auf sich nehmen. Doch Eva und der Junge werden bald umziehen – wie sieht es dann mit der Entfernung aus? Das neue Heim von Mutter und Kind wird immer noch im Radius des Muskelprotzes sein, wie er verriet: "Gleiche Entfernung wie vorher auch."

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2022

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

