"Irrsinn": Chrishell Stause kritisiert "Selling Sunset"-Star

Chrishell Stause (41) lässt ihrer Wut freien Lauf. Seit mittlerweile drei Jahren wirkt die in North Carolina geborene Darstellerin in der Reality-TV-Show Selling Sunset mit. Im August haben nun auch die Dreharbeiten zur sechsten Staffel begonnen, in der Nicole Young (52) und Bre Tiesi zum Cast dazustoßen werden. Doch die Beauty scheint mit manchen ihrer Kollegen nicht zufrieden zu sein. Im Netz wetterte Chrishell nun ordentlich gegen einen ihrer Co-Stars.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 41-Jährige jetzt zu Wort und stellte eines der Mitglieder der Netflix-Serie bloß. "Das Verlangen nach Zeit vor der Kamera scheint in Staffel sechs wirklich groß zu sein", begann die Blondine, ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Um wen genau es sich handelt, verriet die Blondine allerdings nicht. "Das war Irrsinn, aber doch so durchschaubar", fuhr die Immobilienmaklerin fort. Sie habe kein Problem damit, wenn einer ihrer Co-Stars nur auf die Sendezeit aus sei, jedoch solle ihr Kram dabei aus dem Spiel gelassen werden.

In einer weiteren Story ging Chrishell anschließend noch etwas genauer auf das fragliche Verhalten ein. "Natürlich hast du jetzt – nicht davor – ein großes Problem mit mir, wenn ein Kamerateam um dich herum ist. Ich hasse falsche Menschen", wetterte die Schauspielerin. Abschließend versicherte sie den Fans dann noch, dass in den Episoden erkennbar sein werde, "wer Aufmerksamkeit braucht".

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause im Juni 2022

Anzeige

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, Reality-TV-Star bekannt aus "Selling Sunset"

Anzeige

Getty Images Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de