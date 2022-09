Jana Ina und Giovanni Zarrella feiern ihren 17. Hochzeitstag

Die beiden sind immer noch unzertrennlich! Jana Ina (45) und Giovanni Zarrella (44) verbringen schon fast zwei Jahrzehnte lang ihr Leben miteinander: Vor genau 17 Jahren versprachen sich die beiden vor dem Traualtar, sich in guten wie in schlechten Zeiten zu lieben. Und an genau diesen Schwur haben sich die beiden auch stets gehalten: Heute feiern Jana Ina und Giovanni ihren Hochzeitstag, weshalb die gebürtige Brasilianerin ein süßes Video teilte!

Auf Instagram postete die Moderatorin ein Video, mit dem sie ihre Hochzeit Revue passieren lässt: Am Anfang des Clips sieht man, wie sich die Brünette ihren Ehering über den Finger zieht, bevor Bilder von ihrer Trauung und der Feier eingeblendet werden. Dabei ist sie beispielsweise mit Giovanni vor dem Altar zu sehen und wie sich die beiden nach dem Ablegen des Gelübdes einen Kuss geben. Auf allen Fotos strahlt die Brasilianerin in ihrem prunkvollen weißen Brautkleid in A-Linie und Schleier, während Giovanni einen klassisch schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und einer Fliege trägt. "Mr. & Mrs. Zarrella. 17. Hochzeitstag. Und das ist nur der Anfang", schrieb die Beauty dazu.

Das Video kam bei den Fans gut an. Rund 7.000 User likten den Beitrag innerhalb von zwei Stunden. "Wow, 17 Jahre! Alles Liebe für euch… ihr seid ein so schönes Paar", kommentierte ein Follower das Video. Dem schlossen sich viele weitere Nutzer an und gratulierten den beiden zu ihrem Jubiläum.

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella während ihrer Trauung im September 2005

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella bei ihrer Hochzeit im September 2005

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella bei ihrer Hochzeit im September 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de