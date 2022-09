Lässig mit Sonnenbrille: Yeliz Koc teilt süße Pics von Snow

So groß ist die kleine Snow Elanie schon! Die Tochter von Yeliz Koc (28) verzaubert nun schon seit Oktober letzten Jahres das Leben ihrer Mutter. Gerne teilt die Influencerin Einblicke in das Leben mit dem Baby und zeigt auch hin und wieder, wie prächtig sich ihre Tochter entwickelt. Mit ihren neuesten Bildern dürfte sie ihre Fans allerdings einmal mehr verzücken: So süß schaut Snow mit ihrem Wuschelkopf!

In ihrer Instagram-Story teilte Yeliz ein zuckersüßes Bild ihrer kleinen Tochter: Darauf trägt Snow eine Sonnenbrille, die für ihren kleinen Kopf viel zu groß ist, und lächelt in die Kamera. Die Tochter von Jimi Blue Ochsenknecht (30) strahlt bis über beide Ohren und zeigt ihre winzigen Zähnchen, die schon langsam zu wachsen beginnen. Die Haare der Kleinen liegen zerzaust mit kleinen Löckchen an ihrem Kopf an.

Den Wuschelkopf konnten ihre Follower bereits in einer anderen Story sehen. Dort fotografierte Yeliz ihre Tochter im Bettchen – auch bei diesem Schnappschuss grinste Snow breit und zog sich am Bett hoch. "Elf Monate", schrieb die Kampf der Realitystars-Kandidatin liebevoll dazu.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie im September 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Snow Elanie im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de