Meghan als Diva bezeichnet: So hat es Mariah Carey gemeint!

Mariah Carey (53) schafft Klarheit! Vor wenigen Tagen war die Soulsängerin in Herzogin Meghans (41) Podcast "Archetypes" zu Gast. Zuvor lud sich die Ehefrau von Prinz Harry (37) Tennis-Ikone Serena Williams (40) ein. In der aktuellen Folge machte Mariah der einstigen Schauspielerin jedoch ein fragwürdiges Kompliment und bezeichnete sie als Diva. Meghan wirkte darüber sichtlich irritiert – dabei meinte der Popstar das offenbar gar nicht böse!

Via Twitter ließ sie das Gespräch mit der ehemaligen Suits-Darstellerin Revue passieren – und stellte klar: Sie habe den Plausch total genossen. Zudem ging Mariah auch auf ihren Diven-Kommentar ein. "Ja! Ich habe sie eine Diva genannt, in der fabelhaftesten, großartigsten und stärksten Bedeutung des Wortes", stellte die 53-Jährige auf der Social-Media-Plattform klar. Ihre Aussage meinte sie also nur positiv.

Meghan hatte im Übrigen noch während des Podcasts begriffen, dass ihr Gast ihr mit dem Kommentar ein verstecktes Kompliment gemacht hatte. "Mir rauchte wirklich der Kopf, weil ich überlegte, welchen Unsinn sie gelesen und angeklickt haben muss, um so etwas zu sagen", offenbarte die zweifache Mutter. Sie habe Mariahs Aussage im ersten Moment einfach nur falsch aufgefasst.

Getty Images Herzogin Meghan auf Tonga

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der University of Chichester Tech Park 2018

