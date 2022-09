Neues Interview: Worüber packt Herzogin Meghan diesmal aus?

Herzogin Meghan (41) sorgt erneut für ordentlich Diskussionsstoff! Die einstige Suits-Darstellerin und ihr Mann Prinz Harry (37) legten 2020 ihre royalen Pflichten nieder und zogen in die USA. Dort bauen sie sich seither nicht nur ein unabhängiges Leben abseits der britischen Palastmauern auf – sondern packten auch brisante Details über die UK-Royals aus. Beispielsweise erhoben Meghan und Harry in einem Interview mit Oprah Winfrey (68) schwere Vorwürfe gegen Prinz William (40) und Co. Nun hielt Meghan einen Plausch mit "The Cut" ab – Promiflash fasst die drei krassesten Aussagen der Herzogin zusammen!

