Sie tun's schon wieder: Marc Terenzi und Verena knutschen

Was läuft da zwischen den beiden? Schon seit einigen Wochen zeigen sich Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) vermehrt in der Öffentlichkeit: Sie knutschen im Netz, besuchen Events zusammen oder gehen gemeinsam essen. Um den Gerüchten einer möglichen Liaison zu trotzen, behauptete die Moderatorin bereits, dass es lediglich ein Spiel zwischen Freunden sei. Aber jetzt knutschen Verena und Marc schon wieder, was das Zeug hält!

Zählt das noch zu dem Spiel, was die beiden treiben? Auf Instagram teilte der Sänger einige Schnappschüsse von einem Tag am Tegernsee. Dabei nannte er Verena unter anderem "Schatz" oder küsste sie auf einem Video. Auch die 41-Jährige selbst postete ein vertrautes Selfie der beiden und versah es mit einem roten Herz-Emoji. Was hat das zu bedeuten?

Gegenüber Bild verriet Verena bereits, was es mit der Turtelei auf sich hat. "Marc und ich verbringen zwei Wochen Seite an Seite, kriegen per Telefon Anweisungen, was wir machen sollen", erklärte die das Spiel. Doch offenbar ist sie von dem Ex von Sarah Connor (42) auch selbst nicht ganz abgeneigt und teaserte schon an: "Alles ist möglich."

Anzeige

gbrci / Future Image Verena Kerth und Marc Terenzi in Hamburg, August 2022

Anzeige

Instagram / verenakerth Marc Terenzi und Verena Kerth, Anfang September 2022

Anzeige

Instagram / marc_terenzi Verena Kerth und Marc Terenzi im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de