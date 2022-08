Flirt mit Marc Terenzi? Verena Kerth klärt die Gerüchte auf

Vor einigen Tagen machten Gerüchte um das Liebesleben von Marc Terenzi (44) die Runde! Einige Fans vermuteten nämlich, dass der Musiker wieder ein Auge auf eine Frau geworfen hat: In den sozialen Medien zeigte er sich während eines Urlaubs auf der Sonneninsel Mallorca gemeinsam mit der Moderatorin Verena Kerth (41). Aber was läuft da zwischen Marc und Verena tatsächlich? Jetzt sorgte die Beauty für Klarheit...

Gegenüber Bild betonte Verena jetzt, dass Marc und sie lediglich befreundet seien. Hinter den Turtelgerüchten steckt wohl ein Spaß unter Freunden. "Es ist ein Spiel, das sich unser Freundeskreis ausgedacht hat", klärte die Moderatorin auf und führte weiter aus: "Marc und ich verbringen zwei Wochen Seite an Seite, kriegen per Telefon Anweisungen, was wir machen sollen. Wir müssen aber nicht allen Anweisungen folgen."

So ganz ausschließen will Verena einen Flirt mit Marc aber wohl offenbar doch nicht. "Alles ist möglich", deutete die 41-Jährige nämlich zudem an. Und auch der Musiker ist angetan. "Verena ist eine schöne Frau", schwärmte er.

Instagram / verenakerth Verena Kerth, Moderatorin

Instagram / kayberlinnew Marc Terenzi, Kay Kirchwitz und Verena Kerth, August 2022

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

