Süße Pics: Rosie Huntington-Whiteley genießt Sommer mit Kids

Rosie Huntington-Whiteley (35) liebt es wohl, Mutter zu sein! Das Model und sein Ehemann Jason Statham (55) begrüßten erst im Februar dieses Jahres ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt. Die kleine Isabella machte Rosies erstes Kind namens Jack zu einem großen Bruder. Im Netz gab sie bereits ein paar Einblicke in ihren Alltag als Mama – das ist jedoch eher eine Seltenheit. Aber jetzt zeigte Rosie ihren Sommer mit den Kids!

Auf Instagram teilte die Beauty gleich eine ganze Bilderreihe und fasste damit ihren August zusammen. So kuschelte Rosie ganz viel mit ihren Liebsten – etwa vor einer malerischen Kulisse am Meer oder vor einem Spiegel, um ein Selfie mit Isabella zu machen. Dabei präsentierte sie ihren schlanken Körper in einem hautengen Badeanzug.

Wenige Tage zuvor gab es ein süßes Pärchenbild von ihr und Jason zu sehen. Rosie und der Schauspieler genossen die Sonne auf einem Boot. Dabei legte die 35-Jährige den Arm um ihren Mann.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und ihr Baby Isabella

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley, August 2022

Instagram / rosiehw Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley, Ehepaar

