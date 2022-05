Immer mehr Stars zeigen sich beim Stillen! Im Februar meldete sich Rosie Huntington-Whiteley (35) mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie ist zum zweiten Mal Mama geworden. Wie bereits viele andere Promis hat auch das Model kein Problem damit, sich öffentlich beim Stillen zu zeigen. Das bewies die Laufsteg-Schönheit nun mit einem Schnappschuss: Im Netz teilte Rosie ein Foto von sich, auf dem sie Töchterchen Isabella stillt.

Auf Instagram veröffentlichte die zweifache Mutter eine Reihe von Fotos. Darunter auch Bilder, die sie beim Stillen ihres Babys zeigen. Total lässig und nur mit einem weißen Bademantel bekleidet, fotografierte sich die 35-Jährige mit ihrem Säugling an der Brust. Augenscheinlich möchte die Blondine damit ihren Followern zeigen, dass Stillen etwas völlig Normales ist.

Und das kommt offensichtlich gut bei ihren Fans an. "Schönes Bild von dir und deinem kleinen Mädchen beim Stillen", kommentierte ein Anhänger Rosies Post. "So inspirierend und atemberaubend", schwärmte eine weitere Followerin über die gebürtige Britin. Zudem hinterließen die Bewunderer der Zweifach-Mama zahlreiche Herz-Emojis in den Kommentaren.

Instagram / rosiehw Rosie Huntington Whiteley mit Baby Isabella

Instagram / rosiehw Rosie Huntington Whiteley mit Töchterchen Isabella

Instagram /rosiehw Rosie Huntington-Whiteley im März 2022

