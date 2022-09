Als Gastgeber: Priyanka Chopra und Nick Jonas lieben Besuch

Priyanka Chopra (40) und Nick Jonas (29) haben gerne ein volles Haus! Das Hollywoodpaar hat seit etwas über einem halben Jahr mit Baby Malti Marie alle Hände voll zu tun. Deshalb ist der gebürtigen Inderin die Nähe zu ihrer Familie sehr wichtig. Besonders die Bindung mit ihrer Mama ist sehr eng, da ihr Vater bereits verstorben ist. Sowohl Familie als auch Freunde sind jederzeit bei ihr und ihrem Mann willkommen: Wie Priyanka jetzt verraten hat, lieben sie und Nick es, Besuch zu haben!

"In meiner Kindheit war der Esstisch der Ort, an dem Essen und Menschen zusammenkamen. Das ist die indische Kultur", sagte Priyanka zu People. Ihre Gastfreundschaft sei "tief verwurzelt" in der Kultur, in die sie hineingeboren wurde. Das sei der Hauptgrund, warum es sie so begeistere, ihre Gäste zu verwöhnen und mit gutem Essen zu bewirten. "Mein Mann und ich lieben es, zu Hause Besuch zu empfangen", schwärmte sie. "Wir lieben es, Freunde und Familie einzuladen. Wir haben eine superenge Gemeinschaft von Freunden und Familie."

Zuletzt hat Priyanka zusammen mit einem Geschäftspartner eine Produktlinie mit Geschirr, Tischdecken und Tischdekoration entwickelt, weil es ihr selbst so viel Freude bereite, mit vielen Menschen an einem Tisch zu sitzen. "Es waren immer Familie, Cousins, Freunde oder Nachbarn da. So war das zu Hause. Einfach ein Gefühl von Gemeinschaft und keine Regeln", beschrieb sie ihr Familienleben.

Getty Images Madhu und Priyanka Chopra bei einem Event in Mumbai, September 2019

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra im Juli 2022

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

