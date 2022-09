Seltenheit: Lili Paul-Roncalli teilt Bild mit ihrem Freund!

Was für ein schönes Paar! Über das Liebesleben von Lili Paul-Roncalli (24) wurde viel spekuliert: Ihre Fans vermuteten für längere Zeit, dass etwas zwischen ihr und dem österreichischen Tennisstar Dominic Thiem laufen könnte. Damit behielt ihre Community recht, denn vor über einem Jahr machten die beiden ihre Beziehung beim Großen Preis von Österreich öffentlich. Trotzdem halten sich die zwei mit Pärchenbildern zurück – bis jetzt: Lili postete anlässlich Dominics Geburtstag ein gemeinsames Foto.

Für den Tennisprofi begann nun ein neues Lebensjahr, was seine Freundin nutzte, um ein süßes Pärchenbild auf Instagram zu veröffentlichen: Die Artistin und ihr Liebster halten ihre Köpfe eng aneinander, während sie mit einem breiten Grinsen in die Kamera strahlen. Dabei trägt der Sportler ein weißes T-Shirt, während sich die einstige Let's Dance-Teilnehmerin in einer orange-weißen gemusterten Bluse zeigt. Den Beitrag versah die 24-Jährige noch mit einem "Happy Birthday"-Schriftzug.

Die Privatsphäre ist der Zirkusartistin sehr wichtig, weshalb sie vermutlich auch ihre Beziehung mit Dominic so unter Verschluss hält. Auch über das Thema Familienplanung möchte die Brünette nicht reden, wie sie im Gespräch mit Andrea Kiewel (57) im ZDF-Fernsehgarten klarmachte. "Weil ich einfach finde, dass es eine wahnsinnig private Frage ist und es sich weder in der Öffentlichkeit noch gegenüber einer Person, zu der man keine Bindung hat, gehört", erklärte Lili gegenüber Gala ihr Schweigen.

Dominic Thiem im August 2022

Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem

Lili Paul-Roncalli, Zirkusartistin

