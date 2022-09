Throwback: Sarah Harrison zeigt ihre verrücktesten Looks!

Sarah Harrison (31) schaut zurück! Die Beauty gehört zu den berühmtesten Influencerinnen Deutschlands. Ihrer Community gewährt sie täglich Einblicke in ihr Leben als Mama von ihren beiden Töchtern Mia Rose (4) und Kyla (2). Derzeit lebt die einstige Bachelor-Kandidatin mit ihrem Mann Dominic (31) und ihren Kids in Dubai. Dort präsentierte sie sich stets stilsicher – sowohl auf dem Kopf als auch in ihrer Garderobe. Nun wagte Sarah aber mal einen kleinen lustigen Throwback und präsentierte einige ihrer vergangenen Mähnen!

