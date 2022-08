Neuer Lebensabschnitt: Mia Rose Harrison kommt in die Schule

Für Mia Rose Harrison (4) beginnt ein neues Kapitel. Im November 2017 wurde Mia Rose, das erste Kind von Sarah (31) und Dominic Harrison (31) geboren. Drei Jahre später bekam das kleine Mädchen eine Schwester mit dem Namen Kyla (2). Auf Instagram geben die Eltern viele Details über ihre Kinder preis. Jetzt stand ein ganz besonderer Tag für Mia Rose an, bei dem Sarah und Dominic einige Tränchen verdrückten: Die Vierjährige wurde eingeschult!

"Tschüß Kindergarten, hallo Schule", schrieb Dominic zu einem Instagram-Foto, auf dem er sein Töchterchen abknutscht. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich freue mich so unfassbar für sie, aber ich bin auch traurig, dass die Zeit so schnell vergeht. Unglaublich!", teilte der YouTuber seinen Followern seine Gefühlslage mit. Auch Mama Sarah kann es nicht fassen, dass ihre Tochter jetzt die Schulbank drücken wird. "Kann mich mal bitte jemand kneifen?", lachte die 31-Jährige.

In der Kommentarspalte fragten sich währenddessen Fans, warum die erst vierjährige Mia schon eingeschult wird. Die Harrisons leben in Dubai. In den arabischen Emiraten besuchen Kinder bereits ab vier Jahren eine Vorschule. In Dubai tragen die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auch eine Schuluniform.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seiner Tochter Mia

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern Mia Rose und Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

