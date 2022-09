Jaydens Interview: Britney Spears teilt wieder gegen ihn aus

Britney Spears (40) schlägt um sich. Vor wenigen Tagen gab ihr Sohn Jayden (15) ein Interview, in dem er erklärte, warum er und sein Bruder den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen haben. Bereits kurz darauf reagierte die Musikerin im Netz darauf und zeigte sich entsetzt über die Aussagen ihres Kindes. Nun meldete sich die "Womanizer"-Interpretin erneut zu Wort und teilte mächtig gegen ihren jüngsten Spross aus.

"Jayden, du untergräbst mein Verhalten, so wie es meine ganze Familie schon immer getan hat, mit [Aussagen wie] 'Ich hoffe, sie wird wieder gesund. Ich werde für sie beten.' Wofür beten?", gab die 40-Jährige in einer Sprachnachricht auf Instagram von sich. Sie unterstellte ihrem Nachwuchs sowie ihrer Familie, es nur auf ihr Geld abgesehen zu haben. "Seid ihr nur deshalb so hasserfüllt, weil es in zwei Jahren vorbei ist und ihr dann nichts mehr bekommt?", äußerte Britney und bezog sich damit auf ihre Unterhaltszahlung an ihren Ex Kevin Federline (44).

Zudem warf sie Jayden vor, dass er die Vormundschaft unterstützt habe. "Du warst genauso wie meine restliche Familie. Du hast es insgeheim geliebt, mich anzuschauen, so als ob etwas mit mir nicht stimmt", beschwerte sich die zweifache Mutter und betonte, wie traurig es sie mache, dass keiner ihrer beiden Söhne sie wertschätzen würde.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Mai 2018

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Disneyland im August 2019

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney und ihre Söhne im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de