Mit Schnappschuss: Elton John verabschiedet den Sommerurlaub

Für Elton John (75) geht eine schöne Zeit zu Ende. Der Sänger stand zuletzt mit Britney Spears (40) im Tonstudio, um ein Duett aufzunehmen. Die neue Version seines Hits "Tiny Dancer" sorgte weltweit für große Begeisterung – nach dem großen Erfolg legte der "I'm Still Standing"-Interpret schließlich eine Sommerpause ein

und genoss vergangene Woche gemeinsam mit seiner Familie den Sommer in Südfrankreich. Doch jetzt verabschiedet sich Elton aus dem Urlaub.

Via Instagram teilte der 75-Jährige einen niedlichen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit seinem Partner David Furnish (59) auf einer Jacht zeigt. "Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Eine weitere wunderbare Pause", schrieb Elton zu dem Foto. Auf dem Bild sieht man das Paar aneinander gelehnt und dabei in die Kamera lächeln. "Danke an alle, die sich so wunderbar um unsere Familie gekümmert haben. Jetzt geht es zurück an die Arbeit und in ein aufregendes neues Jahr", gab er am Ende des Beitrags bekannt.

Ob bei Elton demnächst neue Projekte anstehen? Vergangenes Jahr hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Der zweifache Vater war schwer gestürzt und hat seitdem mit Hüftproblemen zu kämpfen. Im Juni wurde der Brite während seiner Abschiedstournee in einem Rollstuhl gesichtet – auf seinem Instagram-Profil versicherte er, dass es ihm gut gehe: "Es war ein extrem langer Weg zum Flugzeug und mein Team stellte mir freundlicherweise einen Rollstuhl zur Verfügung, damit ich meine Hüfte nach der Show ausruhen konnte. Das ist alles, Leute."

Getty Images Britney Spears und Elton John bei einer Veranstaltung 2013

Getty Images Elton John und David Furnish im Mai 2021

Getty Images Elton John, Pianist

