Kurz nach Trennung: Hat Max George bereits eine neue Liebe?

Was läuft da zwischen Max George (33) und Maisie Smith? Erst vor wenigen Tagen plauderte ein Insider aus, dass der The Wanted-Star und Stacey Giggs von nun an getrennte Wege gehen. Bereits in der Vergangenheit kriselte es zwischen dem Paar, doch sie gaben ihrer Liebe eine zweite Chance. Nun scheint die Trennung jedoch endgültig zu sein: Wie Insider verrieten, date Max nun die Tänzerin Maisie Smith.

Fotos, die The Sun vorliegen, zeigen den Musiker gemeinsam mit der Strictly Come Dancing-Bekanntheit im Flugzeug. Neben Turteleien sei es sogar zu einem Kuss zwischen dem 33-Jährigen und der Profitänzerin gekommen. "Sie sahen wie ein sehr verliebtes Pärchen aus – während des gesamten vierstündigen Fluges hatten sie nur Augen füreinander. [...] Sie turtelten, hielten Händchen und küssten sich", berichtete ein Passagier desselben Fluges dem Magazin.

Ein dem Sänger nahestehender Informant verriet zudem, dass Max bereits seinen Freunden von seinen Gefühlen für die 21-Jährige berichtet habe. "Max hat den Leuten erzählt, dass er sich in Maisie verliebt hat", plauderte die Quelle aus und betonte, dass es sich bei der Liaison der beiden nicht um eine "Eintagsfliege" handle.

Anzeige

Getty Images Maisie Smith, "Strictly Come Dancing"-Star

Anzeige

Getty Images Max George, Musiker

Anzeige

Getty Images Maisie Smith, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de