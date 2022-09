Sehr provokant: Lili Reinhart oben ohne in Venedig unterwegs

Lili Reinhart (25) zeigt sich so freizügig wie nie! Spätestens mit ihrer Rolle der Betty Cooper in der Drama-Serie Riverdale feierte die Schauspielerin internationalen Erfolg. Seitdem posiert die Beauty top gestylt auf den Red Carptes dieser Welt und beweist ihren Fans stets ihr Modebewusstsein. Doch statt auf hübsche Roben zu setzen, entschied sie sich jetzt für etwas weniger Textilien: Oben ohne posierte Lili über den Dächern von Venedig!

Auf ihrem Instgram-Account teilte die 25-Jährige einige freizügige Eindrücke ihres Italien-Urlaubs mit ihren Fans: Auf den Aufnahmen verdeckt Lili ihre nackten Brüste mit den Armen, während sie sich gedankenversunken den Sonnenuntergang über den italienischen Dächern anschaut. Ihren Oben-ohne-Schnappschuss betitelte sie mit den Worten: "Ich bin's, eure kleine Venedig-B*tch."

Erst Anfang des Jahres offenbarte Lili ihren Fans mit einem emotionalen Beitrag, dass sie Probleme mit ihrem eigenen Körperbild habe: "Ich habe in den letzten Monaten mit zwanghaften Gedanken über meinen Körper und mein Gewicht gekämpft und in den letzten Wochen ist es besonders schlimm geworden", verriet der "Hustlers"-Star. So scheint Lili ihren Fans jetzt mit ihrem selbstbewussten Post Mut machen zu wollen.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart im September 2022

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart im September 2022

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

