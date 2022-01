Auch Stars haben Probleme mit ihrem Selbstbild! Lili Reinhart (25) ist seit vielen Jahren Teil des Riverdale-Casts. In der Netflix-Produktion verkörpert die 25-Jährige Betty Cooper. Und auch auf dem Red Carpet begeistert die Beauty stets top-gestylt die Fans. Doch jetzt offenbart die Schauspielerin: Auch sie leidet unter dem Druck, immer perfekt aussehen zu wollen! In den sozialen Medien setzt sich Lili nun dafür ein, sich so zu akzeptieren, wie man ist.

In ihrer Instagram-Story teilt Lili einen emotionalen Beitrag an ihre Fans, in dem sie über ihr Körperbild und ihre psychische Gesundheit spricht: "Ich habe in den letzten Monaten mit zwanghaften Gedanken über meinen Körper und mein Gewicht gekämpft, und in den letzten Wochen ist es besonders schlimm geworden." Mit diesem Post möchte die Schauspielerin ihren Fans zeigen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind. Sie betont auch, wie wichtig es ist, sich öffentlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. "Sprecht weiterhin darüber. Normalisiert es. Habt Mitgefühl mit anderen. Zeigt Mitgefühl und Freundlichkeit", schreibt sie weiter.

Lili selbst hat nie ein Geheimnis aus ihrer Krankheit gemacht. "An manchen Tagen fühle ich mich von meinen Depressionen besiegt", beschrieb sie ihren täglichen Kampf mit der tückischen Krankheit in einem älteren Beitrag. Vor allem ein Punkt ist der Schauspielerin besonders wichtig: "Ihr müsst euch vor niemanden rechtfertigen für eure psychische Gesundheit."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lili Reinhart, People's Choice Awards 2021

Instagram / lilireinhart Camila Mendes, Casey Cott und Lili Reinhart bei den Dreharbeiten zu "Riverdale"

Getty Images Lili Reinhart im Jahr 2019



