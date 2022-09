Date-Zoff mit Nicola? Brooklyn Beckham streitet alles ab!

Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) glätten die Wogen! Das Paar hatte sich zu einem Dinnerdate bei einem Nobel-Italiener in Los Angeles eingefunden. Auf Fotos war zu sehen, wie der Sohn von Victoria Beckham (48) später am Abend allein vor dem Promi-Lokal saß. Besorgte Fans hatten daraufhin einen Streit bei dem frischvermählten Ehepaar vermutet. Doch das dementieren die beiden nun: Offenbar erweckte die Situation einen völlig falschen Eindruck!

In ihrer Instagram-Story teilte Nicola nun nämlich ein verschwommenes Foto, das sie beim Verlassen des Ladens zeigt. "Wenn du dich zur Hintertür rausschleichst und dich dabei so gut anstellst, dass alle denken, dass Brooklyn alleine gegangen ist...", schrieb sie zu dem Bild. Ihr Ehemann repostete das Foto und fügte hinzu: "Leute, glaubt nicht alles, was ihr lest!"

Offenbar ist bei den beiden also alles in bester Ordnung. Als Ursache für mögliche Konflikte hatten Fans das Verhältnis zwischen Nicola und ihrer Schwiegermutter Victoria vermutet. Zwischen den zweien soll es nämlich einen schwelenden Streit geben.

