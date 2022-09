"Don't Worry Darling"-Premiere: So schön strahlten die Stars

Starauflauf bei der Premiere von "Don't Worry Darling"! Der Film von Olivia Wilde (38) sorgte schon während der Dreharbeiten für mächtig Schlagzeilen. Die Regisseurin und Harry Styles (28), der in dem Streifen die männliche Hauptrolle übernimmt, lernten sich am Set kennen und lieben. Bei einem offiziellen Event zeigten sich die beiden bisher jedoch nicht zusammen. Bei der Premiere im Rahmen des Filmfestivals in Venedig wäre dazu jetzt die Gelegenheit gewesen. Doch die Augen der Fotografen waren nicht nur auf Olivia und Harry gerichtet – auch die anderen Stars zogen alle Blicke auf sich!

Den langersehnten Pärchenauftritt von der Schauspielerin und dem Sänger bekamen die Fotografen auf dem Red Carpet nicht zu sehen. Dennoch sorgten sie gemeinsam mit ihren Co-Stars in ihren Roben für einen Hingucker. Olivia bezauberte in einem bodenlangen, leicht transparenten Kleid in Gelb. Neben dem tiefen Ausschnitt machten vor allem die Strasssteinketten, die das Kleid zierten, ihren Look zu einem Eyecatcher. Harry zeigte sich auf dem roten Teppich ungewohnt schlicht. In einer Anzugkombi aus drei verschiedenen Blautönen stellte sich der Musiker dem Blitzlichtgewitter. Lediglich der Kragen seines Hemds erinnerte an seine sonst so außergewöhnlichen Outfits.

Florence Pugh (26), die neben Harry die weibliche Hauptrolle in dem Film spielt, sorgte ebenfalls für einen Wow-Moment mit ihrem Look. Die Blondine zog mit ihrer transparenten Glitzerrobe in Schwarz alle Blicke auf sich. Neben ihrem Dress waren auch ihre Schuhe, die mit Federn geschmückt waren, besonders extravagant. Auch Chris Pine (42) machte in seinem Anzug eine gute Figur. Der Filmstar entschied sich für einen Look in Erdtönen, zu dem er eine lässige Sonnenbrille kombinierte.

Getty Images Olivia Wilde bei der Premiere von "Don't Worry Darling"

Getty Images Harry Styles bei der Premiere von "Don't Worry Darling"

Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "Don't Worry Darling"

Getty Images Chris Pine bei der Premiere von "Don't Worry Darling"

