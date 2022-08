Für Liebesszene: Harry Styles saß drei Stunden in der Maske!

Harry Styles (28) muss sich in Geduld üben! Seit der Pause seiner Band One Direction startet der Hottie als Solokünstler voll durch. Aber auch vor den Filmkameras scheint sich der "As It Was"-Interpret wohlzufühlen: 2017 übernahm Harry in dem Kriegsdrama "Dunkirk" eine Rolle – demnächst wird er in dem Psycho-Thriller "Don't Worry Darling" zu sehen sein. Für den Film musste der Sänger aber besonders still sitzen: Drei Stunden wurde Harry in der Maske vorbereitet, bevor er seine Szenen drehen durfte!

Dass bereits einige Tätowierungen Harrys ganzen Körper verzieren, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Zu seiner Rolle als Unternehmer Jack in "Don't Worry Darling" passten diese allerdings nicht, wie MailOnline jetzt berichtete: Um die freizügigen Liebesszenen mit seiner Schauspielkollegin Florence Pugh (26) drehen zu können, musste seine umfangreiche Tattoo-Sammlung verdeckt werden – ganze drei Stunden saß Harry dafür in der Maske, um jedes einzelne seiner 60 Tintenkunstwerke farblich korrigieren zu lassen!

Vor Kurzem wurde bereits der zweite Trailer des Psycho-Streifens veröffentlicht– und der sah ziemlich vielversprechend für die Fans des 28-Jährigen aus! Da der Film in den 50er-Jahren spielt, sind die Charaktere dementsprechend gekleidet: So soll Harry meist in einem eleganten Anzug und mit voluminösen Haaren zu sehen sein!

MEGA Harry Styles in Rom im Jahr 2020

Courtesy of Warner Bros. Pictures Harry Styles und Florence Pugh in "Don't Worry Darling"

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards im Jahr 2020

