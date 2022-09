Ganz in Grün: Schwangere Lena Gercke zeigt ihren Babybauch

Lena Gercke (34) greift tief in den Farbtopf! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin erwartet zurzeit ihr zweites Kind. Während sie gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (37) der Ankunft ihres nächsten Sprosses entgegenfiebert, teilt die Beauty ihre Vorfreude regelmäßig mit ihren Fans. Neben Einblicken in ihren Alltag sind da auch immer wieder Schnappschüsse ihrer Babykugel zu sehen. Dabei stylt sich das Model gekonnt – wie jetzt wieder in strahlendem Grün!

Auf Instagram postete Lena nun nämlich zwei Bilder, auf denen sie ein langärmliges Kleid mit tiefem Ausschnitt trägt. Der Stoff ihres Outfits strahlt dabei in leuchtendem Grün. Verträumt schaut die 34-Jährige auf den Bildern aus dem Fenster und setzt dabei ihren Babybauch eindrucksvoll in Szene. "Wie gefällt euch diese Farbe?", wollte sie unter dem Beitrag von ihren Fans wissen.

Und die zeigten sich in den Kommentaren begeistert. "Tolle Farbe! Sieht so frisch aus", schrieb etwa eine Userin. Auch Model-Kollegin Nikeata Thompson (42) schien Lenas Look zu gefallen: Sie bedachte den Post mit einem grünen Herz-Emoji.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke im August 2022

Getty Images Nikeata Thompson, Choreografin

