Modische Mama: Lena Gercke hüllt ihre Babykugel in Blau

Lena Gercke (34) beweist mal wieder ihr Händchen für Mode! Im vergangenen Juni hatte die ehemalige GNTM-Gewinnerin überglücklich bestätigt, dass ihr Partner Dustin Schöne (37) und sie erneut Nachwuchs erwarten. Seitdem präsentiert das Model seine stetig wachsende Körpermitte auch immer wieder in modischen Outfits. So zeigte die Beauty ihre Kugel beispielsweise bereits in einem teuren Luxuskleid oder auch komplett nackt. Jetzt setzte Lena ihren Babybauch in einer coolen Pullover-Hosen-Kombi in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Influencerin nun einen neuen Schnappschuss von sich mit Babybauch. Auf dem Pic posiert die werdende Mama cool und bringt ihre Körpermitte in einem kurzen dunkelblauen Oberteil perfekt zur Geltung. Zu dem Pullover kombinierte Lena eine farblich passende Hose sowie eine beigefarbene Tasche und eine schwarze Basecap. "Blau auf blau", kommentierte die 34-Jährige die Aufnahme schlicht und versah ihren Post noch mit einem blauen Herz-Emoji.

Augenscheinlich waren auch Lenas Follower von dem Outfit hin und weg. Unter dem Beitrag brachte eine Vielzahl an Abonnenten ihre Begeisterung über das tolle Foto zum Ausdruck. "Klasse Outfit", "So süß in blau" oder: "Die schönste schwangere Frau jemals", lauteten nur einige der entzückten Kommentare. Auch Lenas Herzbube schien an der Aufnahme Gefallen gefunden zu haben, denn Dustin kommentierte den Post mit einem Flammen-Emoji.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke während ihrer Schwangerschaft im August 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke m Juni 2022

