Hier strahlen Herzogin Meghan und Harry bei britischem Event

Herzogin Meghan (41) ist sichtlich glücklich, zurück zu sein. Die gebürtige US-Amerikanerin und ihr Mann Prinz Harry (37) befinden sich zurzeit auf Europareise. Noch zuvor hatte der Enkel der Queen (96) sich Sorgen um die Sicherheit seiner Familie gemacht, weil er die Metropolitan Police nicht zum Schutz bekam. Jetzt hat die ehemalige Schauspielerin ihre erste Rede nach dem Megxit erfolgreich gehalten – und während sie sprach, strahlte Meghan bis über beide Ohren!

Laut The Sun sollen Harry und Meghan bereits am Montagmorgen mit einem großen Sicherheitsteam in Manchester angekommen sein. Am Abend trat sie dann souverän in einem knallroten Kostüm bei der Eröffnungszeremonie des One-Young-World-Gipfels vor das Publikum. "Es ist so schön, zurück in Großbritannien sein zu dürfen und mit euch zusammen bei One Young World", begrüßte die 41-Jährige lächelnd die Zuschauer. Es sei ihr ein Privileg, diese Rede halten zu dürfen und gemeinsam mit ihrem Mann vor Ort zu sein. Harry unterstützte seine Liebste dabei mit begeistertem Applaus aus dem Publikum.

Meghan lobte in ihrer Rede nicht nur die Ambitionen der jungen Menschen, sondern blickte auch zurück auf ihr Leben als Schauspielerin: Denn als sie 2014 Botschafterin für die Organisation wurde, sei sie noch das unerfahrene "Mädchen aus Suits" gewesen, das plötzlich von ranghohen Politikern und Menschenrechtlern umgeben war. Eine beängstigende Situation, aber sie habe mittlerweile gelernt, sich in dieser Welt zurechtzufinden.

Herzogin Meghan, ehemalige Schauspielerin

Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Herzogin Meghan bei einer Rede in Manchester, September 2022

