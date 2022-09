Peter Andre postet rührenden Schnappschuss mit seinen Eltern

Peter Andre (49) ist stolz auf seine Eltern. Der Musiker landete in der Vergangenheit wegen seiner Beziehung mit Katie Price (44) in den Schlagzeilen – 2009 kam es zwischen den einstigen Turteltauben zu einem Rosenkrieg. Nach der Scheidung lernte er seine jetzige Frau Emily MacDonagh kennen, mit der er seit 2012 glücklich verheiratet ist. In Sachen Ehe hat Peter ganz spezielle Vorbilder: Seine Eltern feierten jetzt ihren Hochzeitstag, zu dem Peter ihnen einen rührenden Beitrag widmete.

Via Instagram teilte der Sänger mit seiner Community ein Foto, das ihn gemeinsam mit seinen Eltern zeigt. "Alles Gute zum 67. Hochzeitstag, Mama und Papa. Ich liebe euch beide von ganzem Herzen", gratulierte er seinem Vater und seiner Mutter. Der 49-Jährige machte deutlich, dass er die beiden vermisse und ihnen nur das Beste wünsche: "Ich bete immer für eure Gesundheit, für euch beide. Ich bete auch, dass ich meinen Kindern auch nur ein halb so gutes Elternteil sein kann, wie ihr beide es für mich seid."

Seine Eltern Savvas und Thea wohnen in Australien – in einem Interview verriet der "Mysterious Girl"-Interpret, dass ihm die weite Entfernung zu schaffen macht. Laut dem New Magazin soll der Vater von vier Kindern in Erwägung gezogen haben, in seine alte Heimat zurückzukehren und an die Gold Goast zu ziehen. Dort wuchs der in Großbritannien geborene Musiker auf. Allerdings sei das aktuell nicht möglich, da sein Nachwuchs in England lebt.

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Frau Emily MacDonagh

Getty Images Peter Andre bei einem Event in London im Juli 2022

Getty Images Peter Andre mit seinen Kindern Princess, Junior und Ehefrau Emily, Juli 2022

