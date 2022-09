Total süß! Jenna Dewan zeigt ihre Tochter Everly im Netz

Jenna Dewan (41) teilt süße Aufnahmen mit ihrer Tochter Everly (9)! 2009 wagten sie und Channing Tatum (42) den Gang vor den Traualtar. Vier Jahre später krönten die beiden ihre Liebe mit ihrer kleinen Tochter – trotzdem sollte ihre Liebe nicht halten. 2018 trennte sich das einstige Traumpaar. Seitdem liefern sich Jenna und Channing einen Rosenkrieg vor Gericht! Umso mehr scheint die Tänzerin deswegen ihre Zeit mit ihren Kindern zu genießen: Im Netz postete Jenna süße Bilder mit Everly!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Jenna eine niedliche Bilderreihe der kleinen Familie: Auf einem der Fotos strahlen die Schauspielerin und die Neunjährige auf einem Selfie um die Wette! Ein anderes Bild zeigt wiederum das Mutter-Tochter-Duo mit Jennas Sohn Callum (2). Unter dem Post schrieb die 41-Jährige "Mein Herz ist voll und in Frieden" und fügte zudem ein rotes Herz hinzu.

In den Kommentaren waren sich die User uneinig: Wem sieht Everly ähnlicher – Jenna und Channing? "Everly sieht ihrem Papa so ähnlich" oder "Sie ist der Zwilling ihres Papas!", schrieben einige Follower. "Mini-Du!" oder "Sie ist so schön wie ihre Mama", hielten wiederum andere Fans dagegen.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im Jahre 2014

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihren Kindern Everly und Callum

Getty Images Jenna Dewan im März 2022

