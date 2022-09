Pete Davidson erkennt: Kim Kardashian war nicht die Richtige

Pete Davidson (28) bekam eine Erkenntnis. Der Komiker und Kim Kardashian (41) waren neun Monate lang ein Paar, bevor schockierende Nachrichten vor wenigen Wochen die Runde machten: Sie sollen sich laut einigen Insidern voneinander getrennt haben. Doch das Liebes-Aus versetzte den Comedian nicht in tiefe Trauer, da er eine Sache festgestellt hat: Pete habe erkannt, dass Kim einfach nicht für ihn bestimmt war.

Der ehemalige Saturday Night Live-Star konnte wohl einen Schlussstrich ziehen. Das verriet eine Quelle gegenüber Hollywood Life: " Pete war am Anfang der Trennung sehr aufgewühlt, aber jetzt hat er etwas Zeit gehabt und ist viel besser damit zurechtgekommen." Demnach konnte er auch rückblickend feststellen, dass Kim nicht die Richtige für ihn war. "Er sieht ein, dass sie eindeutig nicht füreinander bestimmt waren", plauderte der Tippgeber aus.

Petes Familie war ihm nach der Trennung eine große Stütze gewesen. "Er fühlt sich in letzter Zeit viel besser mit der ganzen Sache und verlässt sich stark auf seine Mutter und seine Schwester", verriet ein weiterer Insider. Zudem habe er viel durch die Beziehung mit dem Keeping up with the Kardashians-Star gelernt, weshalb er die Zeit auch nicht bereue. Momentan möchte sich der 28-Jährige aber erst einmal nur auf seine Karriere konzentrieren.

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2021

Getty Images Kim Kardashian bei der Eröffnung ihres KKW Beauty Pop-up-Stores in Los Angeles

Instagram / kimkardashian Pete Davidson im Juli 2022

