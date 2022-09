Schließt Prinz Charles Sussexes bewusst aus der Familie aus?

Für Prinz Charles (73) gibt es vorerst kein Entgegenkommen! Der britische Thronfolger hat eine äußerst komplizierte Beziehung zu seinem Sohn Prinz Harry (37) und dessen Ehefrau Meghan (41). Vor allem nach dem Skandalinterview mit Oprah Winfrey (68) 2021, war er gar nicht gut auf das Paar zu sprechen. Meghans letztes Interview soll ihn jetzt zu einer drastischen Entscheidung gebracht haben: Charles hat sich wohl bewusst dafür entschieden, das Paar weiterhin aus der Familie auszuschließen!

Ein Bekannter berichtete The Daily Beast, dass Harry und Meghan während ihrer Europareise keine weiteren Einladungen von Charles oder den royalen Verwandten mehr erhalten sollen. In ihrem letzten Interview hat Meghan deutlich gesagt, dass sie jedes Recht habe, frei zu sprechen. Eine provokante Äußerung, die wohl vor allem Harrys Vater gar nicht gefallen hat. "Wenn Meghan damit droht, weitere Geheimnisse zu enthüllen und sagt 'Ich kann sagen, was ich will', muss sie sich nicht wundern, wenn sie ausgegrenzt werden", meinte die Quelle. Und dabei hätte der 73-Jährige sich vor allem Harry gerne wieder angenähert.

Zuletzt hatte Charles seinem Sohn und seiner Schwiegertochter sogar ein Treffen angeboten und die beiden auf den Landsitz Balmoral in Schottland eingeladen. Doch Harry und Meghan schienen zu beschäftigt zu sein, denn sie lehnten die Einladung ab. Mit einer Versöhnung in nächster Zeit kann man damit wohl eher nicht rechnen.

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Getty Images Prinz Harry und sein Vater Prinz Charles, April 2015

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

