So ist es für Rome Götze (2) als Sprössling berühmter Eltern

Wie kommt Rome Götze (2) mit der Aufmerksamkeit klar? Im Juni 2020 durften seine Eltern Mario Götze (30) und dessen Frau Ann-Kathrin (32) ihren Baby-Boy auf der Welt begrüßen – seitdem teilen sowohl der Fußballer als auch das Model regelmäßig niedliche Schnappschüsse von ihrem Nachwuchs. Aber wie gefällt dem Sohnemann eigentlich die ganze Aufmerksamkeit? In einem Interview mit Promiflash verriet Ann-Kathrin exklusiv, wie sich Rome als Sprössling berühmter Eltern fühlt!

Auf der Fashionshow von Marc Cain sprach die 32-Jährige mit Promiflash über ihren kleinen Sohn: "Er guckt nur manchmal komisch bei seinem Papa, weil der auf der Straße sehr oft angesprochen wird und Fotos gemacht werden", verriet Ann-Kathrin über ihren Zweijährigen. Dennoch vermutet Romes Mama, dass er die öffentliche Aufmerksamkeit noch nicht versteht: "Und das ist auch gut so", stellte das Model abschließend fest.

Außerdem plauderte Ann-Kathrin erst im vergangenen Juni aus, dass Rome kein Einzelkind bleiben soll: So wolle die Beauty gern ein kleines Mädchen haben! "Mario hat schon sein Mini-Me. Aber wenn es wieder ein Junge wird, finde ich es auch süß", verriet sie in ihrem Podcast "From Dubai with Love".

Getty Images Mario und Ann-Kathrin Götze, November 2017 in Oberhausen

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze und ihr Sohn Rome, März 2022

Instagram / annkathringotze Mario, Ann-Kathrin und Rome Götze in Dubai

