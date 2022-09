Unerwartete Niederlage: Droht Rafael Nadal Karriereende?

Was hat Rafael Nadal (36) für Probleme? Eigentlich kann dem Tennisprofi so schnell niemand was vormachen. Der 36-Jährige gehört zu den besten Sportlern der Welt. In seiner Karriere gewann Rafael bisher 92 Titel im Einzel sowie elf im Doppel. Doch aktuell scheint bei ihm nicht alles so rundzulaufen. Bei den US Open verlor er überraschend – was ist los bei der Tennis-Legende?

Der amerikanische Star Frances Tiafoe schlug den Spanier in vier Sätzen und bescherte ihm damit die erste Grand-Slam-Niederlage des Jahres. Nach der Niederlage sagte er laut The Sun: "Ich muss wieder zu mir zurückfinden. Ich muss die Dinge in Ordnung bringen, das Leben, und deswegen weiß ich nicht, wann ich zurückkommen werde." Wenn er das Gefühl habe, wieder bereit zu sein, an Wettkämpfen teilzunehmen, werde er da sein.

In Bezug auf seine Niederlage räumte Rafael ein, dass er von dem besseren Spieler geschlagen wurde. "Der Unterschied ist einfach: Ich habe ein schlechtes Match gespielt und er hat ein gutes Match gespielt. Ich war nicht in der Lage, das hohe Niveau des Tennisspiels über lange Zeit zu halten. Ich war nicht schnell genug in meinen Bewegungen."

Getty Images Rafael Nadal, Tennislegende

Getty Images Rafael Nadal und Frances Tiafoe nach ihrem Match, September 2022

Getty Images Rafael Nadal, September 2022

