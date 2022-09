Ärzte-Team ist bei ihr: Wie schlecht steht es um die Queen?

In Großbritannien ist man in Alarmbereitschaft! In den vergangenen Monaten hatte die Queen (96) immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Viele royale Termine mussten deswegen von ihr abgesagt werden. Nun machen beunruhigende Nachrichten um das Oberhaupt der königlichen Familie die Runde. In den britischen Medien wurde spekuliert, dass die Regentin an Krebs erkrankt sei. Der Grund: Auf ihren Händen waren auffällige blaue Flecken entdeckt worden. Nun dringt aus dem Palast hervor: Die Queen wird durchgängig medizinisch betreut...

