Internationale Königshäuser trauern um Queen Elizabeth II.

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) sorgt weltweit für große Trauer. Am Donnerstagabend machte der Buckingham Palace bekannt, dass die britische Monarchin mit 96 Jahren gestorben ist. Anschließend meldeten sich bereits zahlreiche Familienmitglieder wie ihr Sohn Charles (73) oder ihr Enkel Prinz Harry (37) mit trauernden Worten. Und auch die internationalen Königshäuser sind von dem Ableben der Königin sehr ergriffen.

Auf Instagram veröffentlichte die schwedische Königsfamilie ein erstes Statement. "Meine Familie und ich sind zutiefst traurig, vom Tod meiner lieben Verwandten, Ihrer Majestät Königin Elizabeth II., zu erfahren", heißt es dort von König Carl Gustav (76). Der Schwede sprach der britischen Royal-Family zudem sein Beileid aus.

Und auch die norwegischen Blaublüter teilten einige rührende Zeilen im Netz. Zu einem Foto der Königin heißt es auf dem Profil der Royals: "Unsere Gedanken sind bei Seiner Majestät dem König und den Mitgliedern der königlichen Familie über den Verlust von Königin Elizabeth!" Weiter heißt es in dem Statement, die Königin habe "das britische Volk in guten und in schlechten Tagen, in Zeiten des Glücks und des Leids begleitet".

Carl Gustav und Silvia von Schweden im September 2020 in Stockholm

Queen Elizabeth II., Juni 2022

König Harald von Norwegen und Queen Elizabeth II., 2018

