Die Queen ist tot: Prinz Harry & Herzogin Meghan äußern sich

Queen Elizabeth II. (✝96) ist heute Nachmittag verstorben. Nach einem beunruhigenden Statement ist es seit wenigen Minuten gewissen, dass die Monarchin im Alter von 96 Jahren friedlich verstorben ist. Neben den gesamten Royal-Fans trauert auch die britische Monarchie – und auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) zollen der Regentin Tribut: Der Queen zu Ehren haben Harry und Meghan eine besondere Geste vollbracht!

Normalerweise teilen die Sussexes auf ihrer Webseite Archwell Beiträge über wohltätige Zwecke oder ihre Charity-Aktionen – doch nun vermittelt diese Seite Trauer. Die komplette Homepage ist in Schwarz gehüllt und lässt verlauten: "In liebevoller Erinnerung an Ihre Majestät Queen Elizabeth II." Damit setzt das Paar ein besonderes Statement und verleiht so seiner Trauer Ausdruck.

Neben den Sussexes meldete sich aber auch schon Royal-Experte Piers Morgan (57) zu Wort und widmete der Queen rührende Worte auf Twitter: "Ruhe in Frieden, Eure Majestät, Queen Elizabeth II. Die größte Monarchin der Geschichte und die Größte aller Briten. Würdevoll, bescheiden, weise, tapfer und der Pflicht und dem Dienst für das Land, das sie liebte, verpflichtet. Ich danke Ihnen für alles, Madame. Wir werden Ihnen für immer zu Dank verpflichtet sein."

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

