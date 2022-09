Nach Trennungsgerüchten: Michelle Hunziker teilt Bikini-Foto

Erst vor Kurzem machte Michelle Hunziker (45) mit ihrem Liebesleben wieder Schlagzeilen! Angeblich sollen die hübsche Moderatorin und der italienische Arzt Giovanni Angiolini sich schon nach kurzer Zeit ohne einen besonderen Grund wieder getrennt haben. Jetzt postete die 45-Jährige ein neues Foto und ließ auch die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Die Follower sind total begeistert von dem Aussehen des TV-Stars.

So fit wie eh und je – so zeigt sich zumindest Michelle Hunziker auf ihrem neusten Instagram-Post seit den letzten Gerüchten zum möglichen Liebes-Aus. Die 45-Jährige Beauty zeigt ihren durchtrainierten Körper in einem hellblauen Bikini. Mit einer frechen Flechtfrisur und einer stylishen Brille posiert das TV-Sternchen für das Foto. Die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (58) kommentierte ihren eigenen Post nur mit: "Was zum Teufel..."

Wie fantastisch die gebürtige Schweizerin auf dem Post aussieht, entgeht ihren Followern natürlich nicht: Ihre Fans sind total begeistert von dem neusten Foto. "Immer schön und gut in Form", "Wie wunderschön", oder "Ich bin verliebt", sind nur einige der Reaktionen auf das Bild von Michelle.

Anzeige

MEGA Giovanni Angiolini und Michelle Hunziker in Italien

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini im Mai 2022

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de