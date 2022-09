Was schätzen Cedric Beidinger und Hanna Annika aneinander?

Diese beiden schweben momentan auf Wolke sieben! Cedric Beidinger und Hanna Annika (24) verkündeten erst vor wenigen Tagen, dass sie ein Paar sind. Die zwei hielten ihre Beziehung für eine längere Zeit geheim – der Ex on the Beach-Teilnehmer und die Temptation Island-Kandidatin sind nämlich schon seit April zusammen. Am Dienstag hatten die Turteltauben ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt und verrieten Promiflash dabei einige private Details!

Auf dem Blogger-Event mates date im Rahmen der Berliner Fashion Week wollte Promiflash von Hanna wissen, welche Eigenschaften sie an ihrem Liebsten mag. "Ich schätze sehr an Cedric, dass wir immer ehrlich zueinander sein können – egal was ist, wir können immer mit offenen Karten spielen", schwärmte die Beauty. "Bei uns ist es die ganze Zeit sehr harmonisch, klar haben wir die ein oder andere Diskussion, aber im Großen und Ganzen haben wir uns noch nie gestritten", fügte sie hinzu. Und auch Cedric hatte nur liebe Worte für Hanna übrig: "Wir sind so gleich und haben dieselben Ziele und Hobbys."

Dass die zwei Realitystars sehr verliebt sind, ist kaum zu übersehen – doch was ist mit den schlechten Angewohnheiten des jeweils anderen? "Mich stört manchmal bei Cedric, dass er so der Planer ist, wie er auch selber sagt – bei ihm muss es von vorne bis hinten strukturiert sein", verriet Hanna gegenüber Promiflash. Cedric hingegen nahm das Ganze mit Humor und scherzte: "Mich stört es, dass sie immer recht hat."

Sonstige Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

Sonstige Cedric Beidinger und Hanna Annika, TV-Bekanntheiten

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt durch "Ex on the Beach"

