Archie und Lilibet haben nun die Titel Prinz und Prinzessin

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) bringt einige Veränderungen mit sich. Am Donnerstagabend wurde verkündet, dass die britische Monarchin friedlich auf Schloss Balmoral eingeschlafen sei. Nun trauert die ganze Welt um die einstige Königin. Ihr Sohn, der fortan König Charles III. (73) genannt wird, ist der Nächste in der Thronfolge und wird neuer König. Das ändert einiges an der Rangordnung – und davon könnten auch Prinz Harry (37) und Herzogin Meghans (41) Kinder betroffen sein!

Der Enkel der Queen und seine Frau begrüßten bereits zwei Kinder auf der Welt: Archie (3) und Lilibet Diana (1). Da die beiden nun Kinder des Sohns eines Regenten sind – und nicht mehr nur Urenkel – haben sie laut einer 1917 erlassenen Vorschrift das Recht auf den royalen Titel HRH (His/Her Royal Highness, zu deutsch: Seine/Ihre Königliche Hoheit). Sie würden folglich Prinz Archie und Prinzessin Lilibet genannt werden. Ob die Sussexes sich dafür entscheiden, ihre Kinder in Zukunft so zu nennen, bleibt abzuwarten.

Schon als Archie 2017 geboren wurde, bot die Queen Harry und Meghan an, dass sie ihm den Titel Earl of Dumbarton oder Lord Archie Mountbatten-Windsor geben. Offenbar kam keiner der beiden für die frischgebackenen Eltern infrage – sie nannten ihren Erstgeborenen lieber Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

