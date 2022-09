Beerdigung der Queen: Werden Banken an diesem Tag schließen?

Eine 70-jährige Regentschaft ging nun zu Ende: Am 8. September verstarb Queen (✝96) Elizabeth II. auf Balmoral Castle. Das Staatsbegräbnis findet zehn Tage nach ihrem Tod statt. Dafür soll es einen Trauerzug durch die Londoner Straßen in Begleitung von Marinesoldaten und hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie geben. Trotz der Besonderheit des Tages für die Briten wurde er jedoch nicht zu einem Feiertag erklärt. Deshalb müssen unter anderem Banken an dem Tag nicht schließen, es sei denn, sie entscheiden sich aus Respekt für die Queen selbst dafür.

Banken und die London Stock Exchange müssen nur an gesetzlichen Feiertagen schließen. Auch generell soll nicht verordnet werden, dass Arbeitgeber am Tag des Begräbnisses ihren Arbeitnehmern freigeben müssen. "Manche Unternehmen möchten vielleicht schließen oder Veranstaltungen verschieben. Besonders solche, die auf den Tag des Staatsbegräbnisses fallen. Das liegt jedoch im Ermessen der einzelnen Unternehmen", äußerte sich die Regierung laut dem Magazin Sun.

Es wird vermutet, dass die meisten Unternehmen ihr normales Tagesgeschäft weiterführen werden. Wie Geschäften ist es auch Restaurants und Pubs selbst überlassen, ob sie während der Trauerzeit geöffnet bleiben. Am Tag des Begräbnisses wird es jedoch zur Mittagszeit im ganzen Land zwei Schweigeminuten geben.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth und Frankie Dettori im Juni 2019

Anzeige

ActionPress Queen Elizabeth II. auf ihrer Hochzeit 1947

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de