Mrs.Marlisa geschockt von Michas "Are You The One?"-Auftritt

Mrs.Marlisa erkennt Micha Schüler nicht wieder! Vor seiner Are You The One? – Reality Stars in Love-Teilnahme bandelten der Fußballer und die Ex-Temptation Island-Kandidatin an – für die Blondine steuerte das Ganze auf eine Beziehung zu. In der Show hatte Micha dann aber etwas mit Marlisas eigentlicher Freundin Anna Iffländer. Besonders charmant war er dort aber nicht zu ihr: Unter anderem nannte er die Influencerin "Wanderhure". Für die anderen Kandidaten war das ein absolutes No-Go – und auch Marlisa ist über Michas Verhalten entsetzt, wie sie Promiflash verrät.

Promiflash hat Marlisa im Rahmen der Berlin Fashion Week auf dem Blogger-Event Mates Date getroffen. Dort kommentierte die Influencerin das Verhalten ihres Verflossenen in der Datingshow: "Ich bin geschockt, dass Micha so gezeigt wird. Ich persönlich habe Micha als anderen Menschen kennengelernt, ich kenne Micha nicht so", zeigte sie sich entsetzt und ergänzte: "Jeder fragt mich: 'In so einen hast du dich verliebt?' Ich meinte: 'Ich erkenne ihn nicht wieder.' Es ist wie zwei Persönlichkeiten."

Ihr gegenüber habe der Sportler sich nämlich nie so respektlos verhalten. Deshalb positionierte sich Marlisa auch klar auf Annas Seite, obwohl die beiden wegen der Angelegenheit aktuell ein äußerst angespanntes Verhältnis haben: "Anna hat das nicht verdient. Das hat keine Frau der Welt verdient."

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa, "Temptation Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Micha, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de