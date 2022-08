Wegen Micha-Kuss: Anna Iffländer zofft sich mit Mrs.Marlisa

Ist Anna Iffländer zu weit gegangen? Die einstige Love Island-Kandidatin ist zurzeit bei Are You The One? – Reality Stars in Love zu sehen. In der kunterbunten Kuppelshow ist auch Micha am Start, auf den es die Blondine jetzt abgesehen hat. Weil auch Gina Alicia den Beau süß findet, scheint ein Streit vorprogrammiert – doch nun kommt aus einer ganz anderen Richtung Alarm: Denn Mrs.Marlisa meldet offenbar auch Ansprüche an!

Auf Instagram meldete sich Marlisa jetzt zu Wort und schoss in Richtung Anna. Denn zwischen Micha und ihr habe sich in den Wochen vor der Show etwas angebahnt: "Wir haben jeden Tag geschrieben, mehrere Stunden gefacetimet und telefoniert. Anna war von Tag eins mit dabei und hat alles mitbekommen." Obwohl es auf eine ernste Romanze hinauslief, habe sie ihn nicht von der "Are You The One"-Teilnahme abgehalten – allerdings gehofft, dass wenigstens Anna sich zurückhalten würde: "Sie hat auch vor Zeugen gesagt, dass sie nichts mit ihm machen würde!"

Anna hingegen scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein: "In der Show habe ich viel mit Micha geredet und da habe ich auch seine Sichtweise erfahren." Danach war es für sie offenbar kein Problem mehr, mit ihm rumzumachen. Auch ihre Beziehung zu Marlisa schätzt sie anscheinend etwas anders ein: "Für mich waren wir keine besten Freundinnen und ich habe mich ihr auch nie zu hundert Prozent anvertraut."

RTL / Markus Hertrich Michael Schüler bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" 2022

Promiflash Cedric Beidinger, Anna Iffländer, Mrs.Marlisa, Fabio De Pasquale und Marc Zimmermann

RTL / Markus Hertrich Anna Iffländer bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" 2022

