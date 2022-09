Nach Tod der Queen: Prinz Harry verlässt Schloss Balmoral

Verlässt Prinz Harry (37) Schottland bereits wieder? Gestern wurde es traurige Gewissheit: Queen Elizabeth II. (✝96) ist verstorben – laut einem offiziellen Statement des Palastes sei die britische Regentin friedlich auf Schloss Balmoral eingeschlafen. Prinz Charles (73) und auch Prinzessin Anne (72) waren an ihrer Seite, als sie ihren letzten Atemzug nahm. Ihr Enkel Prinz Harry konnte hingegen nur nach ihrem Tod Abschied nehmen. Nun reist der Duke aber wohl schon wieder ab.

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, ist zu sehen, wie Harry in den frühen Morgenstunden das schottische Anwesen seiner Großmutter verlässt. Ob er ganz aus Schottland abreist, ist nicht bekannt. Zuvor hatte er gemeinsam mit der royalen Familie Abschied von der britischen Monarchin genommen. Laut britischen Medienberichten sei der 37-Jährige gestern gegen 20 Uhr am Schloss Balmoral angekommen.

Seine Gattin Herzogin Meghan (41) reiste hingegen nicht mit nach Schottland. Dafür meldete sie sich aber auf ihrer Website Archewell zu Wort: "In liebevoller Erinnerung an Ihre Majestät Queen Elizabeth II." Ihre Homepage setzten die Sussexes in Schwarz.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Mai 2022

