Prinzessin Beatrice' Mann Edoardo trauert um Queen Elizabeth

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) hinterlässt bei ihrer Familie tiefe Spuren. Am Donnerstag verkündete der Palast, dass der Gesundheitszustand der Monarchin besorgniserregend sei. Kurz vor dem Ableben der Königin reisten ihre Kinder umgehend zu ihr nach Schloss Balmoral. Während sich Prinz William (40) auf den Weg zu seiner Großmutter gemacht hatte, konnte seine Cousine Beatrice (34) nicht nach Schottland reisen. Jetzt meldete sich in einem emotionalen Statement der Mann der Prinzessin zu Wort.

Via Instagram brachte Edoardo Mapelli Mozzi (38) seine tiefe Trauer zum Ausdruck. "Es ist unglaublich schwer, die letzten 24 Stunden zu verarbeiten", lauteten die ersten Worte unter seinem Beitrag. Der Unternehmer veröffentlichte eine Reihe rührender Bilder der Königin und zollte ihr Tribut: "Was für eine unglaubliche Frau und welch außergewöhnliche Spuren sie in der ganzen Welt hinterlassen hat. Sie war der Fels, auf dem das moderne Großbritannien gebaut wurde." Neben seiner kleinen Tochter hat der Brite einen Sohn – ihr Urenkelchen durfte die Queen bereits kennenlernen: "Wir haben das große Glück, dass unsere Kinder diesen Sommer eine wunderbare Zeit mit ihr verbringen konnten. Ruhe in Frieden, Eure Majestät. Wir werden Sie so sehr vermissen. Gebrochenen Herzens."

Auch Beatrice' Mutter Sarah Ferguson (62), die mit Prinz Andrew (62) verheiratet war, widmete ihrer einstigen Schwiegermutter rührende Zeilen: "Ich bin untröstlich über das Ableben Ihrer Majestät, der Königin. [...]. Sie hat sich ihr ganzes Leben selbstlos für die Menschen im Vereinigten Königreich und im Commonwealth eingesetzt", meldete sie sich via Twitter zu Wort.

Edoardo Mapelli Mozzi, Ehemann von Prinzessin Beatrice

Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, 2019

Sarah Ferguson im Dezember 2017 in London

