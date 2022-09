Deshalb war Balmoral Castle für Queen Elizabeth so wichtig

Der Ort ihres Todes ist nicht unbedeutend. Das Ableben von Queen Elizabeth II. (✝96) versetzte das ganze Land in große Trauer: Nachdem es der britischen Monarchin in den letzten Tagen schon schlechter gegangen war, verkündete der Palast am Donnerstagnachmittag den Tod der Queen. Sie sei auf Balmoral Castle, ihrer Sommerresidenz in Schottland, friedlich eingeschlafen. Dort verbrachte sie zeit ihres Lebens schon einige schöne Stunden – so besonders war das schottische Schloss für die Queen.

Seit sie ein Kind war, hatte Queen Elizabeth gerne Zeit auf dem Anwesen verbracht – es wurde immer gesagt, dass das der einzige Ort für sie sei, an dem sie sich wirklich entspannen konnte. Vor einigen Jahren schwärmte Prinzessin Eugenie (32) bereits davon, wie sehr ihre Großmutter diesen Ort liebte. "Ich glaube, Oma ist dort am glücklichsten. Sie liebt die Highlands wirklich sehr", erzählte sie in der Dokumentation "Our Queen at Ninety". Dort konnte sie sich richtig zurückziehen, lud Freunde ein und fühlte sich wie ein normaler Mensch.

Auch für ihre Beziehung zu ihrem Ehemann Prinz Philip (✝99) war Balmoral Castle sehr wichtig. Dort verbrachten sie viele gemeinsame Stunden. Insidern zufolge haben die beiden dort ihre Liebe zu Picknicks entdeckt. Immer wieder genoss die Familie ein Essen im Grünen und entfloh so dem royalen Alltag.

Andrew Milligan/Empics/Action Press Balmoral Castle in Aberdeenshire, Schottland

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. 1979

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip mit ihren drei Söhnen im Jahr 1979

