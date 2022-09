Tierliebhaberin: So sehr liebte die Queen Hunde und Pferde

Queen Elizabeth II. (✝96) hatte ihr Herz an die Tiere verschenkt. Am Donnerstag machten traurige Nachrichten die Runde: Das britische Königsoberhaupt ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Während ihrer Regentschaft eroberte Elizabeth die Herzen der Menschen im Sturm. Ihr eigenes hatte sie allerdings auch an die pelzigen Lebewesen verloren. Ihre tiefe Wertschätzung für die Tierwelt setzte sich auch im Erwachsenenalter fort. Die Monarchin hieß während ihrer 70-jährigen Regentschaft eine ganze Reihe von pelzigen Gefährten willkommen.

Seit ihrer Thronbesteigung im Jahr 1952 besaß die Königin im Laufe ihres Lebens mehr als 30 Corgis. Zu einem bestimmten Zeitpunkt besaß sie bis zu zehn – und duldete für sie nicht weniger als die königliche Behandlung, berichtet Hello. "Als ich im Palast gearbeitet habe, hatten wir tatsächlich ein königliches Menü für die Hunde", verriet ein ehemaliger Mitarbeiter. Man nimmt an, dass die Königin zum Zeitpunkt ihres Todes zwei Corgis – Muick und Sandy – und einen Dorgi namens Candy besaß. Der Vater der Königin, König George VI., löste wohl Elizabeths Besessenheit von Corgis aus, nachdem sie an ihrem 18. Geburtstag im Jahr 1944 ihren ersten Welpen Susan geschenkt bekommen hatte.

Aber nicht nur die kleinen Vierbeiner hatten es Elizabeth angetan, auch das Reiten auf ihren Pferden genoss sie in vollen Zügen. Angesichts ihrer anhaltenden Mobilitätsprobleme gab die Königin Berichten zufolge im vergangenen September ihr Pferdehobby für kurze Zeit auf. Insider beteuerten allerdings, dass die Queen ihre Lieblingsbeschäftigung in Form von "sanften Ausritten" rund um Schloss Windsor wieder aufgenommen habe. Außerhalb des Sattels hat sich die Monarchin zudem als veritable Rennpferdezüchterin etabliert. Die rund 180 Pferde und Ponys der Königin werden in verschiedenen königlichen Residenzen und Ställen gehalten.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Royal Windsor Horse Show 2004

Getty Images Die Queen mit vier Hunden im Jahr 1969

Getty Images Queen Elizabeth II., Mai 2011

