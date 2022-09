Urlaub mit Baby Isabel: Shia LaBeouf und Mia Goth in Italien

Shia LaBeouf (36) und Mia Goth (28) scheinen die gemeinsame Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen zu genießen. Im vergangenen November waren erstmals Fotos der Schauspielerin aufgetaucht, auf denen sie samt Babybauch zu sehen war. Im vergangenen Frühjahr war es dann so weit und die Eltern durften ihren Nachwuchs endlich in den Armen halten. Jetzt genossen Shia und Mia vermutlich zum ersten Mal einen Urlaub mit ihrer Tochter Isabel.

Am vergangenen Mittwoch entdeckten Paparazzi die kleine Familie im italienischen Fischerdorf Portofino. Gemeinsam mit ihrem Baby schlenderte das Paar durch den Ort, lag am Strand im Schatten oder entspannte sich auf dem Balkon seines Ferienheims. Die kleine Isabel war dabei immer ganz nah bei ihren Eltern. So zeigen einige Schnappschüsse, dass Shia sein fast sechs Monate altes Kind in einer Babytragetasche vor den Bauch geschnallt hatte, während Mia und er durch die Stadt liefen. Am Strand wurde die kleine Maus dann, in einer pinken Babyschale liegend, abwechselnd von ihren Eltern bespaßt. Die 28-Jährige und ihr Partner gingen zudem nacheinander im Meer schwimmen.

Erst im vergangenen Monat hatte der Transformers-Darsteller nach langem Warten das Geschlecht und den Namen seines Nachwuchses verraten. In einer von Variety veröffentlichten E-Mail hatte er zum ersten Mal über sein Familienglück gesprochen. "Ich habe ein kleines Mädchen, Isabel. Sie ist fünf Monate alt und lernt gerade zu lächeln. Es ist wunderschön", schwärmte er damals.

Oliver Palombi/MEGA Shia LaBeouf, Mia Goth und ihrer Tochter Isabel

Oliver Palombi/MEGA Mia Goth und Shia LaBeouf im September 2022

Oliver Palombi/MEGA Shia LaBeouf, Mia Goth und ihr Baby im September 2022

