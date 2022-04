Shia LaBeouf (35) und Mia Goth (28) scheinen die ersten Tage mit ihrem Baby in vollen Zügen zu genießen. Im November 2021 machte die überraschende Neuigkeit die Runde, dass das Model und der Schauspieler Nachwuchs erwarten sollen. Bis zuletzt bestätigte keiner der beiden die Schwangerschaft, doch die Blondine wurde immer wieder mit einem runden Bauch abgelichtet. Mittlerweile soll die Britin entbunden haben. Jetzt wurden Shia und Mia auch zum allerersten Mal mit Kinderwagen abgelichtet.

Wie einige Paparazzibilder zeigen, die am vergangenen Freitag in Pasadena aufgenommen wurden, durfte das Paar vor Kurzem ihr gemeinsames Kind tatsächlich endlich in den Armen halten. Zusammen spazierten die frischgebackenen Eltern durch die Sonne, während Mia einen kleinen Kinderwagen vor sich herschob. Um die Privatsphäre des Säuglings zu wahren, hatten der 35-Jährige und seine Partnerin ein blaues Stofftuch über den Buggy gelegt. Bei dem gemeinsamen Spaziergang zog die 28-Jährige mit ihrem sportlichen Outfit zudem alle Blicke auf sich, während Shia sich für eine lässige Jeans-Shirt-Kombi entschieden hatte.

Erste Gerüchte über die Geburt ihres Kindes kamen vor wenigen Tagen auf, als Mia ohne ihren Babybauch abgelichtet wurde. Unter ihrem eng anliegenden Outfit – bestehend aus einer schwarzen Leggings und einem schwarzen Shirt – hätte die in London geborene Beauty keinesfalls eine auffällige Wölbung verstecken können. Mit den aktuellen Schnappschüssen dürfte diese Annahme nun auch ein für alle Mal bestätigt sein.

Snorlax / MEGA Shia LaBeouf und Mia Goth im April 2022

Snorlax / MEGA Mia Goth im April 2022

MEGA Shia LaBeouf und Mia Goth im März 2022 in Kalifornien

