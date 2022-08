Shia LaBeouf verrät Namen seiner fünf Monate alten Tochter

Shia LaBeouf (36) gewährt einen privaten Einblick in sein Familienglück! Zwischen dem Transformers-Star und seiner Partnerin Mia Goth (28) scheint es zuletzt richtig gut zu laufen – denn seit ihr gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt gekommen war, wurde das On-off-Pärchen immer wieder vertraut miteinander gesichtet. Nur anhand von Paparazzibildern konnten sich ihre Fans bisher zusammenreimen, wie happy die zwei sein müssen. Nun sprach Shia erstmals selbst über sein Familienglück und verriet sogar den Namen seines Nesthäkchens!

In einer E-Mail an Olivia Wilde (38), die nun von Variety veröffentlicht wurde, bestätigte Shia, dass seine Partnerin und ihr gemeinsames Töchterchen wohlauf sind. "Ich habe ein kleines Mädchen, Isabel. Sie ist fünf Monate alt und lernt gerade zu lächeln. Es ist wunderschön", schwärmte der 36-Jährige und brachte damit zum Ausdruck, wie happy er mit seiner kleinen Familie ist.

Auch in Sachen Liebe läuft es inzwischen richtig gut zwischen Shia und Mia – scheint also ganz so, als hätte ihr Töchterchen die frischgebackenen Eltern wieder fest zusammengeschweißt. "Meine Frau und ich haben uns wiedergefunden und sind auf dem Weg, eine gesunde Familie mit Liebe und gegenseitigem Respekt zu werden", freute er sich in seiner Nachricht weiter.

MEGA Mia Goth und Shia LaBeouf im August 2022

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014 in London

